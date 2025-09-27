Detienen a un sospechoso del crimen de una adolescente en Limpio

Agentes de la División de Homicidios de la Policía Nacional reportaron esta noche la detención de un menor de 17 años, sospechoso de la muerte de la adolescente hallada sin vida en un baldío de la ciudad de Limpio el martes. La víctima fue abusada y estrangulada hasta morir.