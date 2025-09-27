Detienen a un sospechoso del crimen de una adolescente en Limpio

El agente fiscal de Limpio, Víctor Villaverde, quien lleva adelante la investigación de la muerte de una adolescente de 16 años, informó que junto a efectivos policiales de la División de Homicidios detuvieron a un adolescente de 17 años, como principal sospechoso del homicidio.
Del poder del sospechoso se incautó una motocicleta que presuntamente fue usada en el crimen, según detallaron desde prensa del Ministerio Público. La detención se dio antes de las 22:30, de acuerdo a los datos iniciales.
El cuerpo de la víctima fue encontrado en la tarde del martes pasado, en un predio baldío del barrio Isla Aranda, Limpio. La joven pericia forense determinó como causa de muerte “estrangulación manual” y según las sospechas, fue violada antes de ser asesinada.
El Ministerio Público apunta a un posible feminicidio. Agentes policiales se encontraban abocados días atrás a la búsqueda de imágenes de circuito cerrado, que habrían sido claves para la identificación del primer sospechoso detenido.
