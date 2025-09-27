Policiales

Detienen a un sospechoso del crimen de una adolescente en Limpio

Agentes de la División de Homicidios de la Policía Nacional reportaron esta noche la detención de un menor de 17 años, sospechoso de la muerte de la adolescente hallada sin vida en un baldío de la ciudad de Limpio el martes. La víctima fue abusada y estrangulada hasta morir.

Por ABC Color
27 de septiembre de 2025 - 23:03
Una adolescente de 16 años fue hallada muerta en Limpio y la Fiscalía indica que el caso se enmarcaría en un feminicidio.
Una adolescente de 16 años fue hallada muerta en Limpio el martes. Foto ilustrativa del momento en el que fue traslada a la morgue judicial.

El agente fiscal de Limpio, Víctor Villaverde, quien lleva adelante la investigación de la muerte de una adolescente de 16 años, informó que junto a efectivos policiales de la División de Homicidios detuvieron a un adolescente de 17 años, como principal sospechoso del homicidio.

Del poder del sospechoso se incautó una motocicleta que presuntamente fue usada en el crimen, según detallaron desde prensa del Ministerio Público. La detención se dio antes de las 22:30, de acuerdo a los datos iniciales.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en la tarde del martes pasado, en un predio baldío del barrio Isla Aranda, Limpio. La joven pericia forense determinó como causa de muerte “estrangulación manual” y según las sospechas, fue violada antes de ser asesinada.

Lea más: Revelan causa de muerte de adolescente de 16 años hallada en Limpio

El Ministerio Público apunta a un posible feminicidio. Agentes policiales se encontraban abocados días atrás a la búsqueda de imágenes de circuito cerrado, que habrían sido claves para la identificación del primer sospechoso detenido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nota en desarrollo

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

Enlace copiado