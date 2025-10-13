Asalto y toma de rehenes en Guarambaré

Los criminales que perpertaron el asalto, que estaban armados con escopetas calibre 12 exigieron la entrega de unos G. 100.000.000 que supuestamente estaban guardados en la vivienda de Guarambaré, pero solo se llevaron G. 300.000 después de revolver toda la casa.

Las víctimas fueron identificada como Fredy David Pérez (31) y su pareja Yanina Luján Cardozo Ovelar (31), domiciliados en la compañía Loma’í de Guarambaré.

Víctimas son propietarios de una cancha sintética

De acuerdo con el relato de los investigadores, la pareja es propietaria de una cancha sintética de fútbol y en la madrugada de ayer, una vez terminada las actividades, ambos fueron a comprar para la cena.

De regreso a su casa, las víctimas fueron interceptadas por una camioneta blanca cuando se disponían a ingresar a su domicilio.

De la camioneta descendieron tres de los criminales, que se presentaron como agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y le informaron que supuestamente iban a allanar la casa de los comerciantes.

Falsos agentes buscaban G. 100 millones en asalto en Guarambaré

Una en la casa, los desconocidos exigieron la entrega de G. 100.000.000, que supuestamente estaban guardados en la propiedad. Yanina les informó que apenas tenían unos G. 300.000 en efectivo en la casa, por lo que comenzaron revisar mueble por mueble y cajón por cajón.

Finalmente, la dueña de casa le dijo que tenía un hermano policía, quien estaba a punto de llegar, por lo que los asaltantes maniataron a las víctimas, tomaron la ínfima suma de dinero, un celular y escaparon del sitio.