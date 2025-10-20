Pobladores del km 24 de Minga Guazú reclaman al MOPC construcción de puente

La movilización tuvo lugar en el retorno del exkilómetro 24 de la Ruta PY02, a raíz de los sucesivos accidentes provocados por el deterioro del puente.

Lea más: Diputados ratifica que puente se debe llamar “Pa’í Coronel”

Teodocio Ramos Cabrera, presidente de la comisión pro-puente, expresó que la comunidad está cansada de esperar. “Pedimos al Gobierno nacional que agilice la construcción del puente, porque ya ocurrió otro accidente. No queremos lamentar la pérdida de otra vida humana. Por eso nos juntamos para exigir al MOPC que inicie las obras”, manifestó.

Ramos Cabrera recordó que los accidentes en la zona se repiten cada vez con frecuencia y temen la pérdida de vida humana. “En el último caso, un señor se salvó de milagro. Estaba trasladando a una enferma y se accidentó. Por suerte no hubo víctimas fatales, pero la situación es muy peligrosa”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hace apenas una semana, un hombre identificado como Ismael Piris sobrevivió tras caer al caudaloso río Monday cuando cayó al agua tras ser golpeado por el molinete. De milagro logró sostenerse a la rama de un árbol hasta ser rescatado por sus vecinos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Sabemos que está en trámite un préstamo para financiar este y otros puentes, pero pedimos que se agilice. Ya no podemos esperar más”, agregó Ramos Cabrera.

Lea también: Nuevo accidente con balsa reaviva reclamo por puente sobre el río Monday

La vieja balsa, ubicada a unos 11 kilómetros de la Ruta PY02, solo puede transportar vehículos livianos y es utilizada diariamente por unas 400 familias. Cuando la embarcación queda fuera de servicio, los pobladores deben realizar largos desvíos para acceder a las zonas urbanas, lo que ocasiona demoras y pérdidas económicas.