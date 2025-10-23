Video de “Mongaru de Rolex”: la ostentación de candidato colorado, mientras dirigentes reparten analgésicos por votos

En el video protagonizado por Roberto González Vaesken y el influencer identificado como Francesco Canatta, ambos hacen ostentación de bienes.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, y los internautas lanzaron críticas, comparando el alarde con el supuesto video de una dirigente colorada que reparte medicamentos en barrios periféricos a cambio de votos para el candidato colorado.

En el material con el influencer, González Vaesken mostró varios de sus edificios, que incluyen la sede de la Universidad Privada del Este, dos edificios de departamentos y un hotel en construcción, todos ubicados en un mismo radio del barrio Don Bosco de Ciudad del Este.

Durante el video, ambos protagonistas realizaron un “mongaru de Rolex”, ya que ambos lucían el costoso reloj. Intentamos obtener la versión del candidato colorado, pero no fue posible establecer una comunicación.

En estos días también se viralizó en redes sociales un video en el que una dirigente colorada reparte medicamentos a cambio de votos. En el material, una mujer entrega los blísteres y aclara que son un regalo del candidato.

No es la primera vez que González Vaesken hace alarde de sus bienes. En años anteriores, cuando era gobernador del Alto Paraná, había presumido de su casa rodante y pidió a los pobres que trabajen.

El mismo es muy activo en redes sociales junto a su joven pareja, con quien realiza viajes lujosos, participa de fiestas y frecuenta restaurantes exclusivos.