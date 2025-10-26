Caen paraguayos en Brasil con más de 100 kilos de cocaína, hachís y armas

Según datos, anoche, funcionarios de la Receita Federal, la Policía Federal y la Fuerza Nacional, que realizaban una fiscalización de rutina en la cabecera del Puente de la Amistad, retuvieron una camioneta BMW con chapa paraguaya.

Lea más: Empresario atacado en Pedro Juan Caballero fue investigado por el caso de cocaína en carbón

Los agentes notaron cierto nerviosismo en el conductor, por lo que realizaron una inspección minuciosa que les permitió detectar un doble fondo en ambos laterales del vehículo. En total, se incautaron de 107,3 kilos de cocaína distribuidos en 100 paquetes. El conductor, de nacionalidad paraguaya, fue detenido y trasladado a la Delegación de la Policía Federal de Foz de Yguazú.

En otro procedimiento, sobre la ruta BR-277, en la ciudad de Guarapuava, la Policía Rodoviaria Federal (PRF) incautó tres fusiles, cinco pistolas, 16 cargadores calibre 9 milímetros y 20,5 kilos de hachís que eran transportados en un vehículo Kia Carnival también con chapa paraguaya.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El armamento, de uso restringido, habría salido adquirido en Ciudad del Este y tenía como destino la ciudad brasileña de Curitiba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Hallan cocaína entre jeans en el aeropuerto Silvio Pettirossi

Por este hecho fueron detenidos tres paraguayos, de 31 y 43 años y una mujer de 30, quienes fueron llevados a la base de la Policía Federal de Guarapuava.