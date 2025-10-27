Roban casi 60 millones en violento asalto domiciliario

De acuerdo con la denuncia, cuatro asaltantes encapuchados munidos con armas largas llegaron hasta la vivienda a bordo de un automóvil aparentemente de la marca Renault, color gris.

Acto seguido, los desconocidos forzaron el candado del portón de acceso y posteriormente derribaron a patadas la puerta principal de la casa, haciéndose pasar por agentes policiales.

Una vez en el interior, los delincuentes revolvieron todas las habitaciones hasta encontrar G. 50 millones en efectivo del ahorro de la dueña de casa. Además, despojaron de la suma de G. 6 millones del yerno y 300 dólares de la hija de la víctima.

No conformes con ello, los criminales ingresaron también a otra vivienda dentro del mismo predio, propiedad del hijo de la mujer, quien es camionero. Allí los bandidos se identificaron como agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), pero no encontraron dinero.

Antes de huir, los asaltantes también se apoderaron de cinco teléfonos celulares y una consola de videojuegos pertenecientes a las víctimas.

El robo fue denunciado en la comisaría local y se convocó a los del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná para tratar identificar a los responsables.