Confirman que cuerpo hallado ayer en el Paraná pertenece a un brasileño

La víctima fue identificada como Thiago Brand de Souza (34 años), cuyo cuerpo fue entregado anoche a su hermano tras el reconocimiento realizado en una funeraria.

Según los reportes de la Policía brasileña, De Souza fue raptado con su esposa embarazada en un barrio marginal situado a orillas del Paraná, cerca del Puente de la Amistad. La mujer fue liberada ese mismo día, pero el hombre permaneció desaparecido hasta que su cadáver fue encontrado ayer en el cauce del río.

La Policía Civil de Brasil informó a la Policía Nacional que De Souza había sido investigado en 2023 por narcotráfico y asociación criminal en el estado de Santa Catarina.

El médico forense Javier Brítez determinó como causa de muerte un shock hipovolémico y constató cinco impactos de bala: en el abdomen, cuello, piernas y rostro. Varios tatuajes distintivos, entre ellos las inscripciones “Tiquinho” en la espalda y “Miaela” en el brazo, facilitaron su identificación.

El segundo cuerpo continúa sin ser identificado

En tanto, el otro cuerpo hallado el lunes pasado en el río Paraná, en Domingo Martínez de Irala, continúa sin ser identificado. Los investigadores encontraron un tatuaje del Ojo de la Providencia en el brazo izquierdo, coincidente con el que tenía el adolescente de 16 años reconocido como el presunto autor del asesinato del militar Guillermo Moral.

Las autoridades realizaron la toma de muestras para pruebas de ADN con el fin de confirmar o descartar si los restos pertenecen al menor.