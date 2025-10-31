Asalto a banco en Katueté: terminaron de contar el dinero recuperado, varios billetes quedaron destruidos

KATUETÉ. Tras varias horas de conteo manual, un equipo conformado por agentes policiales, fiscales y funcionarios del banco Itaú terminó de contabilizar los billetes recuperados entre los escombros, luego del violento asalto ocurrido en la madrugada de ayer en este distrito del departamento de Canindeyú.

En total fueron recuperados G. 2.632.679.000, US$ 106.250 y 100 reales. Es decir, el botín que se llevaron los delincuentes consistió mayormente en dólares, aunque el monto exacto aún no se puede precisar, ya que varios billetes fueron destruidos por los explosivos.

El comisario Édgar Sanabria, jefe de Investigaciones Regionales de Canindeyú, explicó que varios billetes estaban en pedazos, por lo que no pudieron ser contabilizados. El conteo se realizó junto al fiscal Óscar Paredes; el jefe del Departamento Especializado en Seguridad Bancaria, comisario Rafael Sánchez; el jefe del Departamento de Canindeyú, comisario Guillermo Monges; y el oficial administrativo del Banco Itaú, Tomás Leiva.

Todo el dinero recuperado de entre los escombros, así como lo extraído de los cajeros automáticos, fue trasladado a Ciudad del Este en un camión blindado de la empresa Britimp.

Debido a que una gran parte de los billetes quedó destruida, aún no se pudo determinar con exactitud el monto total sustraído por los delincuentes, ayer tras explosionar la sede del banco Itaú.