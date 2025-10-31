Asalto a banco en Katueté: Hallan camioneta incinerada en medio de un sojal de Itakyry

El vehículo, de la marca Chevrolet, modelo S10, fue hallado abandonado en medio de un sojal en la colonia Nueva Conquista, distrito de Itakyry del departamento de Alto Paraná. Para borrar evidencias, los criminales incendiaron el rodado.

Personal del Departamento de Criminalística fue convocado al lugar para realizar la labor pericial. Hasta el momento se desconoce si el rodado registra alguna denuncia de robo.

El asalto

Ayer, un grupo criminal fuertemente armado irrumpió en el área comercial de Katueté, esparcieron clavos tipo miguelito en los accesos principales de la ciudad, con el objetivo de obstaculizar la llegada de patrulleras y facilitar su huida tras el millonario robo.

En el lugar del asalto, los peritos hallaron cordones detonantes y fragmentos de explosivos de alta potencia utilizados para volar la bóveda del banco. Los delincuentes lograron llevarse parte de los 907.000 dólares que se encontraban en el interior del establecimiento, según los datos.

Horas después del violento golpe, una camioneta Toyota Hilux fue encontrada abandonada en el distrito de Nueva Esperanza (Canindeyú). Ese vehículo, robado el 26 de septiembre en Yatytay (Itapúa), tenía en la carrocería restos de explosivos similares a los empleados en el asalto.