Hallan camioneta usada en asalto a banco: policías aguardan a explosivistas

La sede del banco Itaú, ubicada en el centro mismo de Katueté, fue atacada cerca de las 02:40. Los delincuentes, que según informaciones serían cerca de 50, sitiaron la ciudad utilizando “clavos miguelito” para bloquear los accesos y dificultar el desplazamiento de patrulleras.

El subcomisario Mario López, subjefe de Investigaciones de Katueté, quien se encuentra en la zona donde abandonaron la camioneta marca Toyota tipo Hilux, utilizada para el atraco, comentó que están esperando a especialistas en explosivos.

“Ellos van primero al lugar del atraco y luego vienen para acá. Estamos en la colonia Kumanda Kái distrito de katueté, a unos 30 kilómetros de la ciudad”.

El oficial comentó que a simple vista se observan cargadores de armas, pistolas y una barra dinamitada tipo C4, que se utiliza para hacer explosión.

Lea más: CODI envía refuerzos tras ataque a banco en Katueté

Con respecto a lo sucedido, el subcomisario manifestó que no pudieron reaccionar, ya que los delincuentes los cubrieron con clavos miguelito. “Estaban ubicados alrededor de nuestra unidad, así como alrededor de la comisaría y adyacentes”.

“Al escuchar el ruido de la bomba salimos todos, pero nos quedamos en una esquina porque los clavos afectaron a los vehículos. A pie tuvimos que llegar hasta el lugar del hecho para dar apoyo”, añadió.

Ante la consulta sobre si manejan la cantidad de personas que participaron de este asalto, López comentó que aproximadamente eran 50 personas con ropas de camuflaje y armas largas.

“Había dos equipos, uno para hacer estallar el lugar y otro para entrar a sacar lo que querían”, remarcó.