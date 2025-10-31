Explosión y saqueo en Katueté: prometen investigar fallas

Un grupo de delincuentes, fuertemente armados y con explosivos, atacó la sucursal del Banco Itaú en Katueté (Canindeyú) en la madrugada de ayer, dejando la fachada y la bóveda del local prácticamente destruidas. Los asaltantes bloquearon accesos y salidas con “clavos miguelito”, para evitar ser perseguidos por la Policía.

El general Alberto Gaona, del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), señaló ayer que la Base 5 de la FTC Norte está relativamente cerca de Katueté, pero no fueron notificados previamente sobre el ataque.

Al respecto, Óscar González, ministro de Defensa Nacional, reconoció fallas en la coordinación y anunció que se investigará “qué pasó para que esto no vuelva a ocurrir”.

Señaló que tienen un protocolo de comunicación interinstitucional que debe activarse en estos casos. “Tenemos que intensificar la conciencia de cumplir con los protocolos... pero el ser humano es falible”, aseguró.

Señaló que ahora están apoyando los rastrillajes con helicópteros y equipos terrestres. Cuando le señalaron que ya sería tarde, dijo que cree que servirá para “que sepan los criminales que van a ser perseguidos y acosados”.

Dijo en ese sentido que cree que los delincuentes estarán “preocupados porque estamos operando fuertemente en la zona”.

Con respecto a la autoría del hecho, dijo que los investigadores están a cargo. No obstante, destacó que la declaración de grupos terroristas a grupos criminales como el PCC y el Comando Vermelho, les permitirá tomar acciones más intensas.

