Ciudad del Este será sede de la Expo Internacional de Inversiones Inmobiliarias

El presidente de la Cámara, Gustavo Fariña, destacó que la expo reunirá a conferencistas nacionales e internacionales provenientes de Brasil, Argentina y Estados Unidos, quienes presentarán las últimas innovaciones del sector inmobiliario.

El evento contará con 50 expositores y más de 60 marcas participantes, todos los espacios ya vendidos. Se espera una concurrencia de 2.000 a 2.500 personas por día.

Uno de los atractivos será el Business Day, una jornada de rueda de negocios con oportunidades exclusivas y precios especiales.

“Además de aprender sobre rentabilidad, innovación y destinos de inversión, los asistentes podrán generar nuevas alianzas y fortalecer sus redes empresariales”, explicó Fariña.

Por su parte, Alma Fretes, miembro de la comisión organizadora, señaló que esta tercera edición busca mostrar el potencial de la industria inmobiliaria del Alto Paraná a nivel internacional.

“Invitamos a empresas de Argentina, Brasil y también desarrolladoras de Miami que presentarán sus proyectos. Ciudad del Este dejó de ser solo una ciudad comercial para convertirse en un hub de inversiones atractivo para empresarios nacionales y extranjeros”, resaltó.

Fretes remarcó que la expo se consolidó como un motor para el crecimiento económico y urbano del este del país.

“Hoy Ciudad del Este crece en infraestructura y en oportunidades. Bajo el lema Ciudad del Este construye futuro, queremos posicionar a nuestra ciudad como un polo de desarrollo e innovación”, agregó.

Durante los dos días se desarrollarán conferencias magistrales, paneles nacionales e internacionales y charlas sobre inversiones seguras, banca, casas de bolsa y desarrollo urbano.