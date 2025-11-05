Desarticulan grupo que enviaba drogas y armas desde Paraguay a varios estados brasileños

Durante el operativo, las autoridades cumplieron 11 órdenes de allanamiento y 6 órdenes de prisión preventiva, además de medidas de embargo de bienes, emitidas por la Tercera Vara Federal de Foz de Yguazú. Las acciones se realizaron en Foz do Yguazú y Fazenda Rio Grande (Paraná), Florianópolis (Santa Catarina) y Serafina Corrêa (Río Grande del Sur).

Según datos, la investigación comenzó en septiembre de 2024, tras varias detenciones en flagrancia, muchas de ellas en colaboración con la Policía Rodoviaria Federal (PRF). Los ilícitos eran transportados principalmente en camiones, desde el municipio fronterizo Foz do Yguazú hacia distintos estados brasileños.

Durante las pesquisas se incautaron cargamentos procedentes de Paraguay, lo que permitió reconstruir el modus operandi del grupo e identificar a varios de sus integrantes.

Las incautaciones alcanzan aproximadamente 11.350 kilogramos de marihuana, 443 kg de cocaína, 288 kg de crack y 18 fusiles. Además, ocho personas fueron detenidas en flagrancia y se confiscaron los vehículos utilizados para el transporte de la droga y armas.

Las investigaciones también revelaron que los criminales empleaban “campanas”, quienes circulaban en otros vehículos delante de los camiones para monitorear la ruta y alertar sobre la presencia de controles policiales, garantizando mayor seguridad a sus operaciones ilícitas.

La operación fue denominada “Infidelis”, en alusión al principal investigado, quien es señalado como líder de la organización criminal. Hasta el momento, la Policía brasileña no informó si entre los detenidos hay paraguayos.