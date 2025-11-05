ABC en el Este
05 de noviembre de 2025 - 10:08

Desarticulan grupo que enviaba drogas y armas desde Paraguay a varios estados brasileños

La Policía Federal busca desarticular la organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y armas.
La Policía Federal de Brasil ejecutó este miércoles la operación “Infidelis” que busca desarticular una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y armas de fuego. La investigación que se inició tras varias incautaciones reveló que el grupo coordinaba envíos desde Paraguay hacia distintos estados del sur del país.

Por ABC Color

Durante el operativo, las autoridades cumplieron 11 órdenes de allanamiento y 6 órdenes de prisión preventiva, además de medidas de embargo de bienes, emitidas por la Tercera Vara Federal de Foz de Yguazú. Las acciones se realizaron en Foz do Yguazú y Fazenda Rio Grande (Paraná), Florianópolis (Santa Catarina) y Serafina Corrêa (Río Grande del Sur).

Según datos, la investigación comenzó en septiembre de 2024, tras varias detenciones en flagrancia, muchas de ellas en colaboración con la Policía Rodoviaria Federal (PRF). Los ilícitos eran transportados principalmente en camiones, desde el municipio fronterizo Foz do Yguazú hacia distintos estados brasileños.

Durante las pesquisas se incautaron cargamentos procedentes de Paraguay, lo que permitió reconstruir el modus operandi del grupo e identificar a varios de sus integrantes.

Las incautaciones alcanzan aproximadamente 11.350 kilogramos de marihuana, 443 kg de cocaína, 288 kg de crack y 18 fusiles. Además, ocho personas fueron detenidas en flagrancia y se confiscaron los vehículos utilizados para el transporte de la droga y armas.

Las investigaciones también revelaron que los criminales empleaban “campanas”, quienes circulaban en otros vehículos delante de los camiones para monitorear la ruta y alertar sobre la presencia de controles policiales, garantizando mayor seguridad a sus operaciones ilícitas.

La operación fue denominada “Infidelis”, en alusión al principal investigado, quien es señalado como líder de la organización criminal. Hasta el momento, la Policía brasileña no informó si entre los detenidos hay paraguayos.