Capiatá: operativo antidrogas deja un detenido

Agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos realizaron el jueves un allanamiento en una vivienda de la ciudad de Capiatá, que derivó en la detención de un joven y la incautación de armas, drogas y otros elementos utilizados presumiblemente para el tráfico de drogas.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas Sumar, en coordinación con la División Regional n.° 11 de San Lorenzo, y estuvo encabezado por el fiscal Marco Amarilla, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Área III Norte.

Evidencias incautadas

En la intervención se incautaron 35,23 gramos de supuesto clorhidrato de cocaína (equivalente a 176 dosis), 71,88 gramos de presunta cocaína tipo crack (718 dosis) y 69,31 gramos de marihuana (69 dosis). Además, los agentes confiscaron un revólver calibre 32 con cuatro cartuchos sin percutir, cuatro balanzas de precisión y un aparato celular.

El detenido, cuya identidad no fue revelada, quedó a disposición del Ministerio Público, mientras las evidencias serán sometidas a los análisis correspondientes.

