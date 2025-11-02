Así se verá el boletín de voto para la elección de intendente en Ciudad del Este

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) publicó este domingo el modelo del boletín de voto que se utilizará en la elección de intendente municipal de Ciudad del Este, en cumplimiento del artículo 173 de la Ley 834/96 y del cronograma electoral establecido.

El próximo 9 de noviembre, los ciudadanos de la capital de Alto Paraná deberán elegir a quien completará el mandato municipal 2021–2026, tras la expulsión de Miguel Prieto.

El TSJE anunció además que entre el lunes y el martes se realizará la Auditoría Judicial de materiales, útiles y documentos electorales, bajo la responsabilidad de la Secretaría Judicial. Este proceso contará con la presencia de representantes de los partidos políticos, para garantizar transparencia.

Más de 237 mil electores habilitados

Según el TSJE, en total, 237.223 electores están habilitados para participar de la votación, distribuidos en 23 locales y 795 Mesas Receptoras de Votos.

El único documento válido para votar será la cédula de identidad paraguaya, ya sea vigente o vencida.

¿Quiénes son los candidatos?

El boletín de voto difundido por el TSJE muestra a los aspirantes a la intendencia municipal de Ciudad del Este: