Cierre de campaña de Mujica: anuncian férreo control de los votos para devolver el golpe por la destitución de Prieto

El cierre de campaña de Daniel Pereira Mujica contó con la participación de varias autoridades locales y nacionales. Un importante grupo de liberales, liderado por la intendenta interina María Portillo, también se sumó al acto.

Miguel Prieto, el exintendente, recordó que en su momento lo habían considerado un “accidente político”, pero que ahora, cuando escuchan su nombre, “les tiemblan las piernas”. “Saben que vamos a tomar el Palacio de los López en el 2028, pero antes tenemos un gran paso que dar”, dijo en referencia a los comicios del domingo.

Agradeció el apoyo de toda la dirigencia del PLRA, de Encuentro Nacional y de dirigentes del Partido Colorado. “Igualmente, pidió votar bien temprano y cuidar los votos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde”.

Por su parte, la intendenta interina de Ciudad del Este, María Portillo, dijo que la ciudad “se merece unidad” y afirmó que están preparados para cuidar los votos.

“Todos piensan que se va a hacer trampa, que van a buscar la forma de evitar que este pueblo esteño pueda demostrar su grandeza este domingo. Somos guerreros, tenemos un ejército de miembros de mesa que ya están totalmente instruidos. Vamos a evitar que quieran hacer fraude. Ese día vamos a convertirnos todos en tigres para defender los votos del candidato del Partido Liberal”, expresó.

Por su parte, Daniel Pereira Mujica afirmó que “entre whisky y vino” tomaron la decisión de quitarle injustamente el cargo al mejor intendente del país. “Más de ochenta y un mil votos nos respaldaron. Vinieron a atropellar Ciudad del Este, nuestra voluntad popular, nuestra democracia, utilizando instituciones del Estado como garrote. No solo para golpear a Miguel Prieto, sino para intentar destruir este proceso que empezamos juntos en 2019”, sostuvo.

Pidió que este domingo “se vuelvan a poner las cosas en su lugar” y afirmó que un ejército de Yo Creo cuidará los votos.

Por otra parte, expresó que este 9 de noviembre “no va a ser una elección cualquiera, sino la madre de las batallas”. “El próximo domingo se juega una parte importante del 2026 y de las presidenciales del 2028”, concluyó.