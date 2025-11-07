Violenta gresca en asentamiento deja un detenido y una casa incendiada

Según el informe de la Comisaría 24ª del barrio Puerta del Sol, los patrulleros fueron alertados de que, en medio de un disturbio, hubo una quema intencional de una vivienda dentro del asentamiento.

Al llegar al lugar, constataron la presencia de un grupo de personas armadas con machetes, encabezadas presuntamente por Rubén Adorno Zotelo (49). En medio de la pelea, se escucharon pedidos de auxilio de mujeres —entre ellas, una embarazada—, además de niños.

La situación obligó a los policías a solicitar apoyo de patrulleras de comisarías aledañas, además del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Durante el procedimiento, apareció en el lugar Robert Casanova Salinas (42), quien amenazó a los intervinientes con un machete. Sin embargo, fue esposado por el subjefe de la Comisaría, Édgar Valenzuela, y trasladado a la dependencia policial.

El hombre cuenta con antecedentes por exposición al peligro en el tránsito terrestre (2013), hurto agravado en grado de tentativa (2019) y homicidio doloso en grado de tentativa (2022).

En 2017, Casanova fue detenido tras herir de un disparo en el muslo al suboficial Julio Gómez, durante un procedimiento en el barrio Fátima de Hernandarias.

Valenzuela comentó que el conflicto interno entre dos grupos se originó cuando uno de los sectores, encabezado por Adorno, habría incendiado una vivienda por no abonar una cuota semanal. La casa estaba desocupada al momento del incendio.

El hecho fue comunicado a la fiscala Natalia Montanía, quien dispuso que Casanova Salinas fuera sometido a la prueba de alcotest. El resultado arrojó positivo: 0,274 mg/L.