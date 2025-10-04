Indígenas denuncian incendio intencional y disparos contra la comunidad Karapa en Ypejhú

Según el informe de la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Canindeyú, el miércoles pasado, el líder de la comunidad Karapa, Gildo Romero Benialgo, alertó a las autoridades de que un grupo de personas llegó hasta el lugar en varios vehículos, desde donde habrían efectuado disparos y prendido fuego a las casas de los pobladores.

El parte policial detalla que agentes de la Comisaría 6ª de Ypejhú se trasladaron hasta la zona para verificar la situación y asistir a las posibles víctimas. Sin embargo, al llegar al portón principal de acceso a la comunidad, fueron interceptados por guardias de seguridad privada de la empresa Visión Global S.A., identificados como César Rodríguez Servín y Aníbal Rivas Sánchez, quienes impidieron el ingreso de la comitiva.

De acuerdo con lo manifestado por los guardias, la restricción de acceso respondía a disposiciones del propietario de la estancia, Vilson Pérez de Melho.

La Policía informó que su intención era constatar el estado de salud de los indígenas y trasladar a heridos a un hospital cercano en caso de ser necesario.

Orden de allanamiento

La situación fue comunicada al agente fiscal Néstor Narváez, de la Unidad Penal de Curuguaty, quien dispuso solicitar una orden de allanamiento para garantizar la intervención en el lugar.