Video: así fue el escrache a Javier Zacarías en local electoral: “¡Bandido, chupa medias de Cartes!”

La presencia del legislador, una de las figuras más cuestionadas en el este del país, generó la inmediata reacción de los presentes, que comenzaron a abuchearlo al momento de su llegada al local de votación. Entre los gritos se escuchaban expresiones como “fuera, corrupto”, “bandido” y “chupa medias de Cartes”.

Lea más: “Me ofrecieron ser presidente de la Comisión Permanente”, afirma Zacarías Irún

Zacarías Irún acudió acompañado de un grupo de simpatizantes, quienes evitaron que el incidente pase mayores. El parlamentario votó rápidamente y se retiró del lugar, mientras continuaban los gritos.

El ciudadano Aldo Romero, quien afirmó haber sido uno de los impulsores del escrache, manifestó que la reacción de la gente fue espontánea. “La mayoría de Ciudad del Este ya no lo quiere. Es una persona no grata, corrupta, que hizo mucho daño a la ciudad. Si venía solo, no iba a poder votar”, declaró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Romero agregó que el episodio fue el único momento en el local electoral. “Todo estuvo tranquilo, hasta que llegó él. La gente se amontonó al verlo y comenzó a gritarle”, señaló. En el video se observa que un grupo de seguidores colorados le aplaude y alienta en medio de las escaramusas, en el mismo se observa a una persona con el chaleco del TSJE con la inscripción “Voto inclusivo”, cuya identidad no trascendió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La figura de Javier Zacarías Irún y su familia sigue siendo fuertemente cuestionada por la mayoría de los sectores en el Alto Paraná.

Lea también: Dani Mujica, candidato de Yo Creo: “Ciudad del Este no permitirá que la vieja política vuelva”

El denominado “Clan Zacarías” administró la capital departamental durante 17 años, primero con el propio senador como intendente y luego con su esposa, Sandra McLeod, quien fue destituida en 2019 tras denuncias de corrupción e irregularidades administrativas. Su hermano, Justo Zacarías, fue gobernador del Alto Paraná y actualmente es director paraguayo de Itaipú.