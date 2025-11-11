¿Cuándo asume el intendente electo de Ciudad del Este?

El intendente electo de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), deberá asumir la administración municipal la próxima semana. De acuerdo con el cómputo definitivo, obtuvo un total de 73.597 votos, superando por una diferencia del 40 % al candidato del Partido Colorado, Roberto González Vaesken, quien logró 30.358 votos.

Ayer, lunes, el Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná emitió la Resolución N° 08/2025, que declara y proclama a Daniel Pereira Mujica como intendente electo de Ciudad del Este.

Según la agenda oficial, el acto de entrega de título y proclamación pública de Pereira Mujica está previsto para el lunes 17 de noviembre, a las 18:30, en el Polideportivo Municipal. En tanto, el juramento y la toma de posesión del cargo se realizará el martes 18 de noviembre, a las 09:00, durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal.

Preparados para entregar la administración

La intendenta interina, María Portillo (PLRA), aseguró que están preparados para realizar el corte administrativo y entregar el cargo. “Siempre pedimos a los funcionarios que hagan bien su trabajo, sin importar si quien viene pertenece o no a nuestro equipo. Siempre se trabajó como si fuéramos a entregar la administración a un enemigo, así que la encontrarán en las mejores condiciones posibles”, afirmó.

Respecto a la gestión municipal, Portillo señaló que realizaron solo pequeños ajustes y que continuaron con los proyectos más importantes. En cuanto a los resultados de las elecciones, admitió que no esperaban un margen de diferencia tan amplio y destacó el papel del Partido Liberal en la victoria de Pereira Mujica.

“El Partido Liberal puso su ejército en la cancha. Nosotros también aportamos con miembros de mesa y nos sentimos muy orgullosos, porque cubrir todas las mesas es muy difícil. Eso demuestra que el Partido Liberal está firme y que nosotros cumplimos a cabalidad con nuestro compromiso con el equipo”, finalizó.