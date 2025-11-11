“El colorado se cansó del colorado”, admite concejal tras derrota en Ciudad del Este

El edil colorado manifestó que los líderes de la Asociación Nacional Republicana (ANR) deberán realizar una profunda autocrítica y un diálogo sincero para entender las causas del descontento ciudadano. “Tenemos que hablar hasta el hartazgo. Si no escuchamos a la base y no visitamos a nuestra gente, seguiremos cometiendo los mismos errores”, insistió.
Alfonso explicó que el candidato colorado no tuvo tiempo suficiente para recorrer los barrios ni saludar a los dirigentes, lo que también influyó en el resultado. Además, habló de la falta de una renovación de la dirigencia.
“Existe un Partido Colorado que se desconectó de su gente, que se desconectó de las bases. Ya no se renovaron las filas: son los mismos dirigentes de siempre. Si repetimos las mismas cosas, no podemos esperar resultados diferentes”, expresó el edil.
El concejal dijo que la humillante derrota no necesariamente se replicará en otras ciudades, sino más bien es un castigo al oficialismo colorado en Ciudad del Este.
Alfonso cree que en las elecciones de 2026 se verá si el fenómeno de YoCreo se consolida. “Si logran 50 intendencias, ahí sí se podrá hablar de un liderazgo nacional. Pero por ahora, esto fue un reflejo local del hartazgo ciudadano”, explicó.