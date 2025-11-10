Tribunal Electoral proclama a Dani Mujica como intendente electo de Ciudad del Este

El Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y Canindeyú emitió este lunes la Resolución N° 08/2025, por la cual declara y proclama a Daniel Pereira Mujica como intendente electo de Ciudad del Este, tras concluir el cómputo definitivo de las elecciones municipales del 9 de noviembre.

De acuerdo con los resultados oficiales, Mujica obtuvo 73.597 votos, frente a los 30.358 del candidato del Partido Colorado, Roberto González Vaesken. La diferencia, superior al 40%, ratifica una victoria contundente que modifica el mapa político esteño.

En total se contabilizaron 107.050 votos, con 308 en blanco y 1.381 nulos, lo que representa una participación del 45,13% del electorado local.

El juzgamiento de las actas se realizó sin incidentes y bajo la supervisión de los apoderados de las distintas agrupaciones políticas. Con ello, el Tribunal Electoral dio por concluido el proceso electoral.

La oposición se consolida

Mujica, quien se presentó por el Movimiento Conciencia Democrática Esteña, ante el reconocimiento oficial del partido Yo Creo, logró acoplar una alianza inédita de 14 partidos políticos opositores.

El intendente electo asumirá oficialmente el cargo el 18 de noviembre y dará continuidad a la gestión del exintendente Miguel Prieto, que fue destituido mediante votación en la Cámara de Diputados tras una intervención municipal.