15 de noviembre de 2025 - 08:09

Tiempo caluroso y inestable para este sábado y domingo en el Este

Cielo nublado, lluvia, tormenta, pronóstico.
Tiempo inestable y lluvioso se prevé para este fin de semana.Shutterstock

Este fin de semana se prevé tiempo inestable y caluroso para Ciudad del Este y alrededores, según la Dirección Nacional de Meteorología. El ambiente será cálido, húmedo y muy inestable en ambos días.

Por ABC Color

El amanecer de este sábado estuvo cálido y húmedo, con temperaturas entre 20 y 22 °C. Luego, por la tarde, el ambiente se tornaría cálido y aún más húmedo, con temperaturas entre 29 y 31 °C para ambas regiones.

Durante la jornada, el cielo permanecerá mayormente nublado, con probabilidades de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos predominarán del noreste y luego en forma variable.

Para el domingo 16, se prevé el ingreso de un frente frío al país, lo que favorecería la formación de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas y vientos leves a moderados del sector sur. Posteriormente al paso del frente, se espera un leve descenso de la temperatura del aire, el cual se manifestaría principalmente durante la noche del domingo 16 y en el amanecer del lunes 17.

