Tiempo caluroso y inestable para este sábado y domingo en el Este

El amanecer de este sábado estuvo cálido y húmedo, con temperaturas entre 20 y 22 °C. Luego, por la tarde, el ambiente se tornaría cálido y aún más húmedo, con temperaturas entre 29 y 31 °C para ambas regiones.

Durante la jornada, el cielo permanecerá mayormente nublado, con probabilidades de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos predominarán del noreste y luego en forma variable.

Tormentas esta noche: Meteorología detalla las zonas con lluvia

Para el domingo 16, se prevé el ingreso de un frente frío al país, lo que favorecería la formación de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas y vientos leves a moderados del sector sur. Posteriormente al paso del frente, se espera un leve descenso de la temperatura del aire, el cual se manifestaría principalmente durante la noche del domingo 16 y en el amanecer del lunes 17.

