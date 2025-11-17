Burlan control de puerto privado y asaltan a gerente de una empresa en Ciudad del Este

El asalto ocurrió este lunes, aproximadamente a las 09:45, frente a la empresa Truck Service Internacional, situada dentro del predio del puerto privado ubicado en el kilómetro 12, lado Acaray.

Según datos, las víctimas, Paulo Samuel Nicolaus González (30) y un adolescente de 16 años, llegaron al lugar en un vehículo de la aplicación Bolt. Al descender, fueron asaltados por tres hombres encapuchados, quienes ingresaron al establecimiento cerrado por el portón principal a bordo de dos motocicletas Kenton GTR, una de color rojo y otra negra.

Acto seguido, Paulo Samuel fue despojado de un maletín que contenía una computadora portátil, según la denuncia.

Tras el asalto, los maleantes intentaron huir por una abertura cerrada con chapas de zinc. Sin embargo, al no conseguir derribarla, abandonaron las motocicletas dentro del predio y escaparon saltando la muralla.

Robaron camioneta para huir

A una cuadra del sitio, para continuar la huida, los malvivientes interceptaron una camioneta Toyota Corolla Cross, color plata, año 2022, con chapa AAJB 557, conducida por su propietario, Cristóbal Amado Nazari (54).

“Me dirigía hacia la ruta cuando me interceptaron. Tenía mercaderías en el asiento trasero, que fueron bajadas para hacer espacio en la camioneta y huir”, relató Nazari.

Agentes del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional se constituyeron hasta el lugar para levantar evidencias junto con personal del Departamento de Investigaciones.