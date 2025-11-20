Puente de la Integración: falta acuerdo en fecha de inauguración y horario de circulación

Si bien gana fuerza que la inauguración será el 21 de diciembre, con presencia de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña, también se considera el 15 de diciembre como alternativa.

La primera opción gana fuerza tras la confirmación de Foz de Yguazú como sede de la Cumbre de las Américas, prevista para el 20 de diciembre, lo que podría influir en la agenda de ambos mandatarios.

Durante la reunión binacional, las delegaciones de Brasil y Paraguay no lograron acordar un horario para la circulación inicial.

La posición paraguaya plantea que únicamente camiones vacíos utilicen la nueva vía durante la noche, de 22:00 a 5:00. En cambio, la Receita Federal de Brasil considera inviable trabajar en ese horario y propone habilitar el tránsito entre 7:00 y 19:00.

El cronograma prevé una apertura escalonada:

Primer mes: circulación exclusiva de camiones vacíos. Fase siguiente: entrada de buses de turismo Etapa posterior: liberación gradual de autos y motocicletas, previa evaluación aduanera.

La habilitación para camiones cargados está prevista recién para el 2027, tras la apertura del Corredor Metropolitano del Este, el lote rural de las obras complementarias que está en ejecución en el lado paraguayo.

Durante la reunión explicaron que el paso internacional estaría abierto las 24 horas a los seis meses después de la apertura, siempre que existan condiciones operativas.

Así es el puente de la Integración

El Puente de la Integración, que conecta Foz de Yguazú con Presidente Franco, cuya construcción finalizó en 2022, tiene una longitud total de 760 metros, con un vano central de 470 metros, 60 metros de altura y un total de 36 dovelas (18 en cada lado).

La estructura cuenta con barreras tipo New Jersey, barandas de seguridad antisuicidio y otras características que refuerzan su seguridad y funcionalidad. La obra demandó una inversión de 84 millones de dólares, ejecutada por el consorcio brasileño Cidade–Construbase–Paulitec, bajo contrato con Itaipú Binacional.

Esta nueva conexión internacional busca aliviar el intenso tráfico del Puente de la Amistad, que actualmente registra el paso de unos 30.000 vehículos por día.