21 de noviembre de 2025 - 21:25

Asalto, enfrentamiento y recuperación de mercaderías en Ciudad del Este

Banda armada huye tras enfrentarse a tiros con agentes policiales en Ciudad de Este.
Un grupo armado asaltó el depósito de mercaderías de una empresa en la zona del Área 2 de Ciudad del Este. Posteriormente, se enfrentaron a tiros con agentes policiales y terminaron abandonando la mercadería. El hecho ocurrió al final de esta jornada de viernes y el operativo policial sigue en curso.

Este viernes se registró un asalto cuando un grupo de delincuentes armados irrumpieron el depósito de mercaderías de una empresa en la zona del Área 2 de Ciudad del Este.

Un grupo de efectivos policiales fue alertado del robo de mercaderías por vecinos de un depósito, quienes se percataron del hecho. Esto desencadenó una persecución y la posterior recuperación de los productos.

Hubo enfrentamiento con la Policía

Agentes policiales se enfrentaron con los delincuentes.
Cuando los agentes policiales fueron notificados, acudieron rápidamente a la zona. Los delincuentes, al percatarse de la presencia policial, se enfrentaron a tiros con los uniformados, iniciándose una persecución. Finalmente, los asaltantes trasladaron las mercaderías y el furgón hasta el barrio San Miguel, a orillas del río Paraná, en un área de difícil acceso, donde abandonaron el vehículo y las mercaderías.

Los asaltantes serían aproximadamente diez personas, armadas con armas largas y cortas.

Procedimiento sigue en curso

Actualmente, un grupo de agentes especiales y efectivos de diversas comisarías, encabezados por el director de Policía, comisario Carlos Acosta, está realizando una incursión en la zona para tratar de dar con los responsables.

Acosta explicó que, en total, fueron nueve cajas de mercaderías las que fueron sustraídas y luego abandonadas. Afirmó que no hubo heridos en el enfrentamiento.