Condenan a un hombre a 16 años de cárcel por abusar de su hijastro

Durante el enjuiciamiento, la fiscala Julia González presentó y produjo numerosas pruebas documentales, testimoniales y científicas, que fueron determinantes para demostrar la existencia del hecho punible y la responsabilidad penal del acusado ante el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Herminio Montiel, Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano.

De acuerdo con los antecedentes, los abusos comenzaron en enero de 2022, en un inmueble ubicado en Ciudad del Este. Inicialmente consistieron en manoseos, hasta que se consumó la agresión sexual.

El condenado se aprovechaba de los momentos en que quedaba a solas con el menor para someterlo sexualmente bajo amenazas.

Además de los abusos sexuales, el ahora condenado ejercía maltrato físico y psicológico contra la víctima. El menor finalmente confesó los hechos a su hermano mayor de edad, quien inmediatamente radicó la denuncia ante la Fiscalía.

Esto dio inicio a la investigación, que incluyó una inspección médica forense y una evaluación psicológica del menor en el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.

Tras reunir diversos elementos de convicción, la representación pública formalizó el proceso penal contra el agresor sexual y finalmente obtuvo su condena a 16 años de pena privativa de libertad, la cual deberá ser cumplida en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.