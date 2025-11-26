ABC en el Este
26 de noviembre de 2025 - 07:01

Miércoles soleado y caluroso en Ciudad del Este y alrededores

Un miércoles caluroso y sin lluvia se pronostica desde Meteorología.
Una jornada soleada y calurosa se prevé para este miércoles en Ciudad del Este y alrededores. El amanecer se presentó fresco, pero rápidamente se va tornando cálido.

Por ABC Color

Para el día de hoy, la Dirección Nacional de Meteorología anuncia un día soleado y caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. La temperatura mínima registrada fue de 20 °C y la máxima prevista es de 32 °C. Durante la presente jornada, se destacaría la escasa formación de nubosidad sobre el este del país, presentándose así un día soleado y sin probabilidades de lluvia.

Para el día de mañana, jueves 27, se esperarían condiciones similares a nivel país: amanecer con ambiente cálido y tarde calurosa. Los vientos serían predominantes del sector noreste; la mínima prevista es, 21 °C, y la máxima, 33 °C.

Durante la jornada del viernes 28, aumentaría la probabilidad de chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas sobre la región.

