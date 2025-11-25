Gran operativo en Brasil contra narcotraficantes con participación de paraguayos

La red también utilizaba automóviles caracterizados como patrullas de la Policía Científica y vehículos con logos de Itaipú Binacional, que fueron incautados en procedimientos anteriores y que derivaron en la operación policial.

Los agentes policiales buscan desarticular el grupo y cuentan con el apoyo de canes detectores de la Policía Civil para reforzar el operativo. Se ejecutarán siete órdenes de prisión preventiva y seis allanamientos en Foz de Yguazú, Santa Terezinha de Itaipú, San Miguel de Yguazú (Paraná) y Joinville (Santa Catarina).

La investigación comenzó en junio de 2025 tras la incautación de 762 kilos de marihuana en una camioneta Renault, modelo Duster blanco, adulterado para parecer una patrullera de la Policía Científica de Paraná. El conductor del vehículo no obedeció la orden de pare de los agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) y tras una persecución fueron a colisionar en una baranda de la BR-277, en Balsa Nova, Región Metropolitana de Curitiba.

Según el delegado Víctor Loureiro, “a partir de este hecho, la Policía Civil identificó una estructura criminal, jerarquizada y con división de tareas, responsable del transporte de drogas entre Foz de Yguazú (frontera con Paraguay), Curitiba y otras ciudades del interior de Paraná, siempre utilizando vehículos de escolta, matrículas falsas y logotipos de organismos públicos simulados.

Durante la investigación se registraron cuatro casos similares de transporte de drogas en vehículos caracterizados, que sumaron más de 1,4 toneladas de marihuana y 150 kilos de cocaína.

El último hecho ocurrió el 3 de noviembre en Assis Chateaubriand, cuando la PRF incautó más de una tonelada de marihuana transportada en una camioneta con chapas apócrifas y falsos logotipos de Itaipú Binacional.

Paraguayos detenidos

En agosto, la Policía Rodoviaria Federal incautó 153 kilos de cocaína y varios teléfonos celulares que eran transportados por dos paraguayos en una camioneta con logotipos falsos de la Receita Federal. El procedimiento fue en el municipio brasileño de Guarapuava.