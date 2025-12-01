Intensifican controles contra crímenes transnacionales en el Puente de la Amistad

Desde este lunes, varios agentes federales reforzaron el operativo de control en la cabecera del puente de la Amistad. Utilizaron perros adiestrados para inspeccionar las vías de ingreso al país. Durante la intervención, los policías abordaron vehículos y revisaron pasajeros, equipajes y cargas, con el objetivo de detectar y frenar actividades delictivas.

En todo diciembre están previstas nuevas operaciones enfocadas en prevenir y combatir los crímenes transfronterizos, especialmente el tráfico de drogas y armas, además del contrabando. Las acciones no se limitarán a la zona aduanera, ya que otros puntos estratégicos de la región fronteriza también recibirán mayor presencia policial para desalentar movimientos de organizaciones criminales.

Lea más: Detienen a brasileño con 1.600.000 reales en el Puente de la Amistad

El refuerzo operativo forma parte del plan de acción de la Policía Federal para fortalecer la seguridad en la frontera más transitada entre los dos países y evitar actividades ilícitas internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los controles de esta naturaleza ralentizan el tránsito vehicular, sobre todo en determinados horarios en que muchos turistas regresan a su país tras realizar sus compras en Ciudad del Este. Actualmente, en horas pico, los automóviles y ómnibus tardan entre dos y tres horas para cruzar la pasarela internacional.