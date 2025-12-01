Lamentan la excesiva demora para la habilitación del Puente de la Integración

El Puente de la Integración fue concluido hace tres años y, hasta la fecha, no ha sido utilizado debido a retrasos en las obras complementarias y a la falta de acuerdos entre los gobiernos de Paraguay y Brasil. La nueva pasarela internacional es muy esperada, ya que el Puente de la Amistad está prácticamente colapsado y urge una alternativa.

Todo apunta a que la habilitación parcial del Puente de la Integración no se dará este año. Se anunciaba fuertemente su utilización en el último tramo de 2025, pero aún falta un acuerdo bilateral entre los dos países.

El acuerdo se pretendía concretar durante la presencia de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña en Foz de Yguazú, durante la cumbre de líderes del Mercosur, que finalmente fue postergada para el 14 de enero y será en Brasilia.

Desde el Concejo de Desarrollo de Presidente Franco (Codefran) lamentaron que aún no se haya podido dar este avance, considerando que la habilitación del puente es muy esperada debido a la gran necesidad de una alternativa de ingreso y salida a Brasil para descongestionar el Puente de la Amistad.

Iván Leguizamón, presidente de Codefran, manifestó que están buscando integrar la comisión mixta conformada para la apertura del puente. Esto con el fin de conocer de primera mano las decisiones que se vayan tomando, ya que muchas de ellas inciden directamente en el desenvolvimiento social y económico de la ciudadanía franqueña.

“Hay cosas que no nos enteramos y necesitamos tener siempre conocimiento de lo que se está decidiendo”, señaló.

El gremio lamenta que vaya a culminar otro año sin que se dé la apertura parcial del puente, ya que eso iba a marcar un inicio para la utilización plena de la pasarela.

“Estábamos ya celebrando que el puente se abra, el anhelo de todos. Hay una ansiedad, porque necesitamos que se abra ya para que se pueda ir viendo realmente cuáles son las dificultades que se encuentran por el camino e ir corrigiendo”, expresó.

Tanto en el lado brasileño como en el paraguayo, incluso se cuenta con los servidores públicos que estarán en los puestos de control fronterizo, tanto en las aduanas como en Migraciones.

¿Teleférico trinacional?

Mientras se gestiona la habilitación del Puente de la Integración, inversores extranjeros están en la mira de la triple frontera para otras alternativas de transporte, sobre todo pensando en el turismo.

Una de las posibilidades es la habilitación de un teleférico que recorra los tres países —Paraguay, Brasil y Argentina— sobre los ríos Paraná e Iguazú. Esto considerando que una empresa francesa envió a técnicos como paso previo a un estudio técnico de viabilidad.

Los extranjeros visitarán a los intendentes de Ciudad del Este, Presidente Franco, Puerto Iguazú y Foz de Yguazú entre mañana y pasado.