Persiste el tiempo inestable en la zona Este del país

Entre las 21:30 y las 22:00 de anoche se registró una fuerte lluvia en la zona Este del país. Igualmente, se registraron fuertes ráfagas de viento que persistieron por algunas horas. De acuerdo con los registros de las estaciones meteorológicas automáticas, el acumulado más importante desde ayer hasta las 06:00 de hoy en Alto Paraná se registró en la Base Aérea Gral. Div. Adrián Jara, con 38,6 mm.

Esta mañana, el tiempo amaneció nublado y cálido, con vientos variables y probabilidades de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima pronosticada es de 22 ℃ y la máxima de 29 ℃, es decir, se registra un leve descenso considerando que en los últimos días la temperatura máxima estaba por encima de los 30 ºC.

Meteorología anuncia calor intenso antes de la llegada de las lluvias

Se prevé que las lluvias con ocasionales tormentas eléctricas persistan hasta las primeras horas de mañana martes, considerando que el pronóstico indica un ambiente cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. La mínima anunciada es de 21 ℃ y la máxima de 29 ℃.

