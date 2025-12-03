Desconocidos manipulan cajero con destornillador

Según el reporte del Puesto Policial N° 11, segunda fracción del barrio Santa Ana, el personal de monitoreo alertó tras observar a dos hombres intentando forzar la estructura del cajero automático.

Cuando los agentes policiales llegaron al lugar encontraron la máquina con daños en la pared protectora del lado izquierdo, aunque continuaba en funcionamiento.

Al lugar acudieron agentes del Departamento de Criminalística, de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, efectivos del grupo Lince y el analista de Seguridad Electrónica del Banco Sudameris, Óscar Barrios.

El suboficial mayor Julio Benítez explicó que la alerta recibieron a través del sistema 911, pero al llegar ya no encontraron a los sospechosos.

“Recibimos una llamada donde manifestaron que en el cajero de la estación de servicios estaban dos personas en situación sospechosa. Nos constituimos al lugar y encontramos a un guardia, quien nos manifestó que dos hombres ingresaron y manipularon el cajero. Nosotros estábamos cerca, en dos minutos aproximadamente llegamos y ya no encontramos a los sospechosos”, señaló.

Benítez indicó además que el cajero es el único en el barrio por lo que es muy utilizado y agregó que la firma Prosegur recargó el pasado lunes.