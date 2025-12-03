ABC en el Este
03 de diciembre de 2025 - 09:59

Escapada ideal: ¿qué podés hacer en Alto Paraná este fin de semana largo?

Cataratas del Monday es el destino ideal para los amantes de la naturaleza.
El departamento de Alto Paraná se posiciona como una de las opciones más atractivas para el turismo interno durante el fin de semana largo del 8 de diciembre, fecha en la que se conmemora a la Virgen de Caacupé, la celebración religiosa más importante del país. Al caer lunes, el feriado extenderá el descanso y se convierte en la excusa perfecta para una escapada diferente, especialmente para quienes no viajarán hasta la capital espiritual.

Por ABC Color
La gran variedad de productos y los precios competitivos atraen a miles de turistas.
La zona Este del país ofrece propuestas para todos los gustos, combinando aventura, descanso y naturaleza, lo que la convierte en un polo turístico cada vez más elegido tanto por paraguayos como por visitantes extranjeros.

Uno de los puntos fuertes del décimo departamento es su capital, Ciudad del Este, considerada como uno de los principales imanes turísticos gracias a su intenso movimiento comercial. Sus galerías y tiendas atraen a miles de visitantes que recorren sus pasillos en busca de ofertas y productos exclusivos.

Durante este mes, el comercio local se fortalece con promociones especiales por las fiestas de fin de año, generando un importante flujo de turistas y un impacto positivo en la economía. Tecnología de última generación, juguetes, artículos navideños, perfumes, bebidas y ropa forman parte de las opciones disponibles.

A esto se suma el crecimiento sostenido del rubro hotelero, gastronómico y de entretenimiento nocturno, que ofrece variedad de sabores, estilos y ambientes para quienes desean disfrutar también de las noches esteñas.

Naturaleza

Para quienes prefieren cambiar el ruido urbano por el canto de las aves y el murmullo del agua, Alto Paraná también abre el camino hacia paisajes naturales cautivantes.

Una parada obligatoria son las Cataratas del Monday, en Presidente Franco. Sus imponentes caídas de agua ofrecen un escenario ideal para las fotografías y actividades como senderismo, rapel y tirolesa.

Dos parques habilitados permiten observar el espectáculo natural desde distintos ángulos, además de contar con restaurantes y espacios de descanso.

La visita guiada a la Central Hidroeléctrica de Itaipú es una de las opciones que ofrece la zona Este del país.
Otro destino imperdible es la Central Hidroeléctrica de Itaipú, en Hernandarias. Este coloso de ingeniería despierta admiración por su tamaño y es una importante opción educativa, ya que ofrece mediante visitas guiadas, exposiciones y vistas panorámicas que conectan tecnología y medio ambiente de manera fascinante.

Cascadas y aventura

Saltos Ñacunday es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y aventura.
El Saltos del Ñacunday, ubicado a unos 70 kilómetros de Ciudad del Este, es una joya escondida dentro del Parque Nacional Ñacunday.

Aunque el acceso requiere recorrer varios kilómetros de camino de tierra, la recompensa visual y natural lo convierte en una experiencia inolvidable por sus cascadas de aproximadamente 40 metros de altura.

En el distrito de Los Cedrales el Salto Campos de María, también conocido como Salto Península, es un rincón ideal para quienes buscan tranquilidad y aire puro. Rodeado de vegetación, es perfecto para caminatas y baños refrescantes en un ambiente completamente natural.

Playas y descanso al sol

Las altas temperaturas también invitan a disfrutar de las playas urbanas. La Costanera Ñande Renda, en Ciudad del Este, y la Costanera de Hernandarias, ofrecen acceso gratuito y espacios recreativos para toda la familia.

Navidad del Este

El Lago de la República de Ciudad del Este es uno de los más frecuentados en diciembre por la Navidad del Este.
Uno de los espacios más concurridos en diciembre es el Lago de la República donde el pasado 29 de noviembre se inauguró la Navidad del Este, con un gran despliegue de luces decorativas, especial para un recorrido en familia.