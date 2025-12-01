Renuevan la arena de la playa San José: ¿estará disponible para el finde largo?

Se acerca un fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre, y, sin dudas, Encarnación está agendada por cientos de turistas como la elegida para disfrutar de la previa del verano. La “Perla del Paraguay” es considerada la primera opción para miles de personas que realizan turismo interno durante la temporada.

Actualmente, el principal atractivo de la ciudad es la playa San José, que está inhabilitada por la renovación total de la arena. Mientras continúen los mantenimientos, está prohibido el ingreso a la arena y al agua.

Los trabajos están avanzados en aproximadamente 80 %, según la gerente Laura Montiel. Esperan habilitar la temporada de verano este fin de semana. En caso de que continúen con tiempo adverso, estiman la apertura al público para el próximo sábado 15 de diciembre.

Con una inversión de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Municipalidad de Encarnación, la arena de la playa San José será totalmente renovada. El principal sitio turístico de la ciudad lucirá una nueva apariencia desde diciembre de este año.

El trabajo consiste en el retiro de 70 cm de arena vieja para reemplazarla con 13.000 metros cúbicos de arena nueva.

Las autoridades locales destacan que en la ciudad existen otras dos playas que sí están abiertas al público: Pacucuá y Mboika’ê, en caso de que los visitantes se encuentren por la ciudad y deseen aplacar el intenso calor a orillas del refrescante río Paraná.

Verano con mucho potencial

A diferencia de otras ciudades del interior, la considerada “Perla del Paraguay” ofrece un sector hotelero variado, confiable y que destaca por su calidad. La mayoría de estos cuenta con calificación alta, de entre tres y cinco estrellas.

ambién, los propios hoteles presentan una alta variedad de precios, que van desde G. 280.000 por noche en adelante. En el sector extrahotelero, el precio más bajo es de G. 120.000.

Como legado de la organización del Mundial de Rally, el sector hotelero registró un crecimiento, alcanzando más de 3.500 camas disponibles en Encarnación y, en total, 5.500 en Itapúa. Mientras tanto, el sector extrahotelero dio el salto para superar las 1.000 camas en la región.

Según Montiel, la mayoría de los hoteles figuran con altas reservas para este diciembre, en el que se proyectan grandes eventos en la playa San José.