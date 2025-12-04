Receita Federal prepara mudanza en la zona primaria del Puente de la Integración

En esta fase inicial, los agentes que actualmente realizan el control de camiones en el Puente de la Amistad serán trasladados al nuevo complejo, por lo que el inicio de las actividades no dependerá de procesos de contratación.

El delegado de la Receita Federal en Foz de Iguazú, Cezar Augusto Vianna, explicó en una entrevista concedida a Radio Cultura que la puesta en marcha de las operaciones dependerá exclusivamente de la habilitación oficial del puente, una decisión que está en manos de los gobiernos de Brasil y Paraguay.

Vianna indicó que en el complejo aduanero del lado brasileño faltan algunos ajustes, como la conexión de agua y energía eléctrica, los cuales —según adelantó— quedarían concluidos este jueves. Luego de una inspección técnica prevista para esta jornada, se iniciará inmediatamente el proceso de mudanza, que se realizará de manera gradual, con el traslado de equipos, sistemas informáticos y mobiliario.

“El objetivo es estar listos para operar en cuanto se confirme la fecha oficial de apertura del puente”, señaló.

Horario nocturno y solo para camiones vacíos

La propuesta inicial de la Receita Federal es que el tránsito por el Puente de la Integración se habilite, en una primera etapa, exclusivamente en horario nocturno, de 19:00 a 7:00, con circulación únicamente de camiones vacíos. Sin embargo, la postura del lado paraguayo es establecer el horario de 22:00 a 5:00.

Según explicó Vianna, estos camiones actualmente ya cruzan por el Puente de la Amistad en ese mismo horario, por lo que el cambio será solo de infraestructura. Estimó que entre 400 y 600 camiones vacíos cruzan diariamente la frontera.

En una segunda fase, el nuevo paso también podría habilitarse para buses turísticos. La apertura a otros tipos de vehículos se hará de forma progresiva, previa realización de estudios técnicos.

La habilitación para camiones cargados está prevista recién para 2027, una vez concluidas las obras del Corredor Metropolitano del Este.

Además, se prevé que el puente opere las 24 horas a partir de los seis meses posteriores a su habilitación, siempre que estén dadas las condiciones operativas necesarias.

Así es el Puente de la Integración

La construcción del Puente de la Integración finalizó en 2022, en los gobiernos de Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro. Cuenta con una longitud total de 760 metros, un vano central de 470 metros y una altura de 60 metros.

Dispone de barreras tipo New Jersey, barandas de seguridad antisuicidio y otros elementos que refuerzan su seguridad y funcionalidad. La obra demandó una inversión de 84 millones de dólares y fue ejecutada por el consorcio brasileño Cidade-Construbase-Paulitec, financiado con Itaipú Binacional.