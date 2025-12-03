Video: así un ladrón entró a robar en dos apartamentos mientras los dueños dormían

El robo domiciliario ocurrió en la madrugada de ayer en el interior de dos apartamentos del edificio Sasa, ubicado sobre la avenida UNE, del citado barrio esteño. El ladrón se llevó dinero y celulares de ambos departamentos.

De uno de los apartamentos se llevó dinero en efectivo que totalizó 900.000 guaraníes y un aparato celular de la marca iPhone, modelo 12. Del otro apartamento se alzó con 3.000.000 de guaraníes y documentos personales del dueño.

En el circuito cerrado se puede ver que el ladrón ingresó a las 04:49 al edificio y salió diez minutos después. Era un joven de cutis moreno, complexión delgada y estatura alta, quien vestía una campera de color rojo y un short de color oscuro.

El ladrón trepó la muralla del costado del edificio e ingresó a ambos departamentos forzando las ventanas de blíndex.

Omar Cáceres, subjefe de la Comisaría 31 de la jurisdicción, explicó que ya cuentan con los videos de circuito cerrado, con los cuales buscan identificar al ladrón. Instó a las personas que hayan sido víctimas de una persona con características similares en la zona a realizar su denuncia formal para agregar todos los elementos a la Fiscalía a fin de dar con el responsable.

También dijo que no descartan que haya actuado con por lo menos uno o dos cómplices, quienes le habrían dado soporte para la huida.