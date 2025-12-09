Brasil autoriza despliegue de la Fuerza Nacional en el Puente de la Integración

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, a través de un decreto que habilita a la Fuerza Nacional a operar en la frontera entre Foz de Yguazú (Brasil) y Presidente Franco (Paraguay) por un período inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga.

El personal de la Fuerza Nacional apoyará a los agentes de la Policía Federal en operativos especiales en el entorno de la nueva infraestructura fronteriza. Tras la habilitación, anunciada para este mes, acompañarán también las tareas de fiscalización, inspección de vehículos y control de personas.

La Policía Federal será la encargada de proveer la logística necesaria y coordinar las acciones con otras instituciones de seguridad del país vecino.

La Receita Federal de Brasil también confirmó la semana pasada que ya inició la mudanza a la “zona primaria” del nuevo paso internacional.

La obra de paso internacional fue concluida hace tres años, pero permanece recién el mes pasado finalizaron las obras de la infraestructura aduanera en Foz de Yguazú, lo que podría permitir una habilitación gradual.

Falta definir fecha de inauguración y horario

Los gobiernos de Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva todavía no definieron la fecha de inauguración del paso internacional ni su horario de operación.

La propuesta brasileña establece que el paso se habilite solo en horario nocturno, de 19:00 a 07:00, exclusivamente con camiones vacíos. Por su parte, autoridades paraguayas plantearon un horario alternativo, entre las 22:00 y las 05:00.

En una segunda etapa, se contempla la habilitación para buses turísticos y se prevé que el puente opere las 24 horas seis meses después de su apertura.