Dos paraguayos detenidos con drogas en operativos realizados en Brasil

En el primer caso, la Policía Rodoviaria Federal (PRF) interceptó en el municipio de Catanduvas, sobre la Ruta BR-277, un camión que llevaba en la cabina 39,2 kilogramos de hachís.
Lea más: La Policía decomisó 6 kilos de marihuana abandonada en la capital de Misiones
El camionero paraguayo, de 25 años, manifestó que salió de Paraguay con carga de carne y que la droga transportaría hasta la ciudad de Curitiba.
El detenido, el vehículo y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Policía Federal en la ciudad de Cascavel.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En un segundo procedimiento, fiscalizadores de la Receita Federal, con apoyo de la Fuerza Nacional, incautaron 97 paquetes de crack durante una inspección de rutina realizada en la noche de ayer en el Puente de la Amistad.
Los agentes inspeccionaron una furgoneta Toyota Hiace, con chapa paraguaya y detectaron compartimentos ocultos en los laterales y en el techo del vehículo. En dichos espacios encontraron un total de 102,1 kilogramos de droga, además de tres cápsulas con una sustancia aún no identificada.
Lea también: Estadounidense es detenido con marihuana, en Encarnación
El conductor compatriota, de 40 años, fue detenido en el lugar y trasladado a la sede de la Policía Federal.