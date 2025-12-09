ABC en el Este
Dos paraguayos detenidos con drogas en operativos realizados en Brasil

Los intervinientes hallaron 102,1 kilogramos de crack durante el control aduanero.
Dos paraguayos fueron detenidos en distintos operativos antidrogas realizados en el estado de Paraná, Brasil. El primero transportaba 39,2 kilos de hachís y el otro 102,1 kilos de crack.

En el primer caso, la Policía Rodoviaria Federal (PRF) interceptó en el municipio de Catanduvas, sobre la Ruta BR-277, un camión que llevaba en la cabina 39,2 kilogramos de hachís.

El camionero paraguayo, de 25 años, manifestó que salió de Paraguay con carga de carne y que la droga transportaría hasta la ciudad de Curitiba.

El detenido, el vehículo y la droga incautada fueron puestos a disposición de la Policía Federal en la ciudad de Cascavel.

La droga hallada en la cabina del camión conducido por un paraguayo.
En un segundo procedimiento, fiscalizadores de la Receita Federal, con apoyo de la Fuerza Nacional, incautaron 97 paquetes de crack durante una inspección de rutina realizada en la noche de ayer en el Puente de la Amistad.

Los agentes inspeccionaron una furgoneta Toyota Hiace, con chapa paraguaya y detectaron compartimentos ocultos en los laterales y en el techo del vehículo. En dichos espacios encontraron un total de 102,1 kilogramos de droga, además de tres cápsulas con una sustancia aún no identificada.

El conductor compatriota, de 40 años, fue detenido en el lugar y trasladado a la sede de la Policía Federal.