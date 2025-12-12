ABC en el Este
12 de diciembre de 2025 - 19:21

Vehículos de alta gama, los preferidos por robacoches en la frontera

Un agente policial de Control de Automotores se dispone a verificar la camioneta Mistubishi L 200 Tritón Sabana blanca, que fue localizada en Ciudad del Este, poco después de ser robada en Foz de Yguazú (Brasil).
Un agente policial de Control de Automotores se dispone a verificar la camioneta Mitsubishi L200 Tritón Sabana blanca, que fue localizada en Ciudad del Este, poco después de ser robada en Foz de Yguazú (Brasil).Gentileza Policía Nacional

Los vehículos de alta gama son los preferidos por los robacoches que operan en la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil. En la mayoría de los casos, son robados en territorio brasileño, cruzan por el Puente de la Amistad hacia el lado paraguayo y son desarmados rápidamente para ser vendidos como repuestos.

Por ABC Color

El robo de rodados se convirtió en una de las principales actividades ilícitas en la frontera entre Paraguay y Brasil. En el vecino país son robados principalmente los vehículos catalogados como de alta gama, mayormente camionetas. Desde el lado paraguayo también se llevan rodados robados, y otros grupos se dedican a robar vehículos con chapas extranjeras en ambos países.

El comisario Carlos Duré, jefe del Departamento de Convenio y Cooperación Policial Internacional, explicó que la finalidad de los robos es diversa. Algunos rodados son desarmados para ser vendidos como repuestos, otros son empleados para otras actividades ilícitas, y los grupos más sofisticados los documentan de manera fraudulenta para revenderlos.

Roban auto último modelo del Ministerio de Defensa en el estacionamiento de un supermercado

“Los tipos de vehículos que se están denunciando como robados son mayormente los de alta gama. Nosotros tenemos un esquema de verificación de vehículos para minimizar el impacto, pero seguimos con un alto índice de robo de vehículos en territorio brasileño”, dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Resaltó que, debido a la peculiaridad de la zona fronteriza con Brasil, con un flujo importante de vehículos y personas, muchos grupos criminales aprovechan esto para hacer circular los rodados robados. Afirmó que las estrategias deben centrarse no solo en el control en la frontera.

“Tenemos un problema grave porque hay mucha circulación en el Puente de la Amistad y no podemos realizar adecuadamente un control. Tenemos que plantearnos tener contacto con un vehículo en otros lugares donde se pueden tener registros, como los talleres

Tras seguidilla de robos de autos capturan al “ladrón de la zapatilla”

Desde el lado paraguayo también ingresan vehículos robados a Brasil, por lo que para las autoridades policiales es un delito de ida y vuelta. “Desde la cooperación internacional tenemos que unir fuerzas y utilizar mucho más tecnología”, finalizó el comisario Duré.