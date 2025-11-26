Roban auto último modelo del Ministerio de Defensa en el estacionamiento de un supermercado

El vehículo robado es un Toyota Corolla GLI 2.0 de color perla, con matrícula AASP 526, que estaba a cargo del capitán de navío Oscar Luis Noguera Ferrería (50), quien presta servicio en la mencionada secretaría del Estado.

Un informe del hecho redactado por los oficiales intervinientes en el hecho señala que alrededor de las 18:30 del martes, el militar fue de compras al supermercado Superseis y dejó estacionado frente al establecimiento el vehículo que estaba a su cargo.

Minutos después, aparentemente, llegaron los maleantes hasta el sitio a bordo de una camioneta de color gris o marrón. Uno de los sospechosos, que usaba tapabocas, descendió del vehículo y se dirigió al auto propiedad del Estado.

Encontró la llave duplicada

Tras mirar en los alrededores, el delincuente rompió uno de los vidrios del auto y al ingresar se encontró con la llave duplicada y como “la ocasión hace al ladrón”, puso el motor en marcha y escapó del lugar a bordo del auto.

Cuando el capitán Noguera salió para regresar a su casa ya no encontró el vehículo, por lo que muy a su pesar denunció el hecho ante la comisaría jurisdiccional.

Según los investigadores, si no se logra recuperar el vehículo, el capitán Noguera deberá reponer la pérdida del vehículo al Estado.