Oficial de Antinarcóticos fue emboscado y baleado tras acudir a una cita en Ciudad del Este

La víctima fue identificada como el oficial primero Jorge David Sánchez Cabrera (30), con destino en el Departamento Antinarcóticos de Asunción.

Según su relato, se encontraba reunido en la casa de un camarada y, al término del encuentro, a las 4:00, decidió aprovechar su estadía en esta capital departamental para concretar una cita.

El policía siguió las coordenadas enviadas a través de las redes sociales, que lo condujeron hasta el peligroso barrio San Rafael, frente a la cancha del club Lenteros Unidos. Al descender de su vehículo, aparecieron entre cuatro y cinco hombres armados con cuchillos y armas de fuego, quienes le dieron la voz de asalto.

Durante un forcejeo, el oficial logró desenfundar su arma reglamentaria, lo que originó en un intercambio de disparos. Sánchez Cabrera resultó herido de balazos que, afortunadamente, no comprometieron órganos vitales, y consiguió huir del lugar. Minutos después fue auxiliado por agentes de la Subcomisaría 1ª y trasladado hasta la Fundación Tesãi, donde permanece internado.

Durante el enfrentamiento también resultó herido de un disparo uno de los supuestos autores identificados como Francisco Lucas Dávalos Ramírez (25), quien logró refugiarse en la vivienda de un vecino. Posteriormente, fue ser trasladado al pabellón de emergencias del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Según datos, Dávalos Ramírez cuenta con antecedentes por robo agravado por integrar una banda dedicada a asaltar a turistas tras citarlos a través de aplicaciones de citas.