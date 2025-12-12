Puente de la Integración se habilitará de forma gradual desde el 20 de diciembre

Desde el Brasil confirmaron que en la mañana de este viernes se entregaron las llaves del predio de la aduana brasileña a la DNIT. Así mismo, se confirmó que el Puente de la Integración se habilitaría gradualmente a partir del 20 de diciembre.

“El 20 de diciembre se va a llevar a cabo la reunión de presidentes del Mercosur en Foz de Iguazú. Según la información que nos llegó, ese evento va a marcar la apertura e inauguración oficial del Puente de la Integración”, expresó Jorge Kronawetter, director de Migraciones

Un día antes se realizará la Cumbre del Mercosur y se podría estar formalizando el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Seguido, indicó: “Esto nos va a permitir entrar a operar ni bien eso se inaugure. El plan que se había previsto para ese lugar era; primero, camiones que no estén cargados, para descontracturar el tráfico que existe por el Puente de la Amistad. Esos camiones de lastre ya van a poder circular por el Puente de la Integración".

Posteriormente, cuando la operativa esté más dinámica, se va a habilitar para turismo. Luego, se realizará la liberación gradual de autos y motocicletas, previa evaluación aduanera.

La habilitación para camiones cargados está prevista recién para el 2027, tras la apertura del Corredor Metropolitano del Este, el lote rural de las obras complementarias que está en ejecución en el lado paraguayo.

Por otra parte, las obras para conectar con Argentina todavía no finalizaron. “Es la información que manejamos, pero es un gran logro y gran paso para lo que siempre apuntamos”, señaló Kronawetter.

“El 20 va a ser la inauguración por parte de los presidentes y luego se pondrá en marcha lo planificado. Nosotros hace dos meses nos estamos preparando para trabajar y sabemos que va a ser una gran ayuda para descomprimir todo cuando esté cien por ciento operativo”, concluyó el director de Migraciones.