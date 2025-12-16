Imputan a dos presuntos abigeos tras faenar seis vacunos de raza

Los imputados son Alejandro Javier Mereles González (23) y Leonardo Mareco (30), quienes registran antecedentes por exposición al peligro en el tránsito terrestre (2020) y robo agravado (2024). Ambos se encuentran domiciliados en el barrio Santa Inés de Presidente Fran

El proceso penal es por el hecho punible de abigeato, y la investigación está a cargo del fiscal zonal de Presidente Franco, Edgar Rafael Delgado, quien solicitó la prisión preventiva de ambos. Actualmente, los encausados permanecen recluidos de manera provisoria en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 14 de diciembre de 2025, alrededor de las 02:50, cuando los acusados habrían ingresado a un establecimiento ganadero de la localidad y faenado seis animales vacunos de la raza Nelore. Posteriormente, intentaron transportar las reses en un automóvil, momento en que fueron sorprendidos por agentes policiales y aprehendidos en flagrancia.

Un adolescente de 16 años que los acompañaba también fue aprehendido, pero posteriormente fue excluido del proceso penal. El Ministerio Público sostuvo que los elementos recabados permiten presumir la participación de ambos imputados en el delito investigado.

Igualmente, el fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la notificación correspondiente para que comparezcan a audiencia, además de fijar un plazo de seis meses para la investigación y la presentación del requerimiento conclusivo.

Asimismo, se requirió la prisión preventiva de los procesados, atendiendo al riesgo de fuga, la posibilidad de obstrucción de la investigación, la gravedad del hecho punible y la alta expectativa de pena prevista para este tipo de delitos.