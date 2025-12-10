Chaco: investigan supuesta participación de un militar en abigeato

En Infante Rivarola (Chaco) se denunció un hecho de abigeato en los últimos días. En las imágenes compartidas, se ve el momento en el que hombre se retira a bordo de una camioneta que, aparentemente, sería de uno de los jefes militares que operan en la zona, según las denuncias.

Al respecto, el ministro de Defensa Nacional aseguró que ya activó el protocolo para identificar a ese personal y someterlo a la justicia. Detalló que la Policía ya se contactó con el fiscal de la causa.

Relató que el agente del Ministerio Público le señaló que hasta el momento no hay ningún militar identificado en el marco de esta causa. Prometió en ese sentido que si llegan a detectar una irregularidad, el caso será informado al Ministerio de Defensa y que no les temblará la mano para someterlo ante la Justicia.

“Cuando salte el nombre de este oficial en la carpeta fiscal, el fiscal le va a llamar al comandante del tercer cuerpo y este va a poner a disposición de la fiscalía al militar”, garantizó.

