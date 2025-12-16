Operativo “Año Paha” arranca con millonario asalto frente al centro de distribución de Coca-Cola

Los asaltantes, todos encapuchados, llegaron al lugar a bordo de un automóvil Toyota Vitz, con chapa AYZ 351, que posteriormente se constató corresponde en realidad a un furgón Mitsubishi Delica.
A punta de arma de fuego, redujeron al conductor de un camión repartidor Scania y se alzaron con la recaudación del día. Tras consumar el atraco, huyeron del lugar esparciendo clavos tipo “miguelitos”. Posteriormente, el vehículo utilizado en el asalto fue abandonado en el kilómetro 11, a unos 1.000 metros de la ruta PY02.
El conductor del camión, Renzo Benítez López (39), relató que el asalto ocurrió en cuestión de segundos. Dijo que justo ese día lavó los cofres del vehículo, por lo que la millonaria suma de dinero la tenía en una mochila.
Por su parte, el oficial primero Francisco Barreto dijo que los asaltantes manejaban información precisa sobre el dinero que había en el camión. “Fue rápido y fueron directamente por la recaudación del día”, expresó.
El propietario del camión también se hizo presente en el lugar y manifestó su desconfianza, ya que era la primera vez que se transportaba una suma tan elevada sin utilizar los cofres.
Operativo “Año Paha”
El millonario asalto se registró pocas horas después de que la Dirección Departamental de la Policía Nacional en Alto Paraná anunciara oficialmente el inicio del operativo “Año Paha”, para reforzar la seguridad ciudadana en el décimo departamento. Sin embargo, el asalto ocurrió a plena luz del día y en horario de mayor flujo de vehículos sobre la ruta PY02.