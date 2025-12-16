Operativo “Año Paha” arranca con millonario asalto frente al centro de distribución de Coca-Cola

CIUDAD DEL ESTE. Una gavilla de entre cuatro y cinco delincuentes, fuertemente armados, perpetró un asalto frente a la empresa Paraguay Refrescos SA (PARESA) y se apoderó de aproximadamente G. 100 millones. Los autores manejaban información precisa y llama la atención que el chofer no haya guardado el dinero en los cofres de seguridad del camión.