Tres procesados por millonario asalto a empleado de cooperativa en Juan León Mallorquín

La imputación contra los presuntos asaltantes Rubén Sánchez Miranda, Enrique Benítez Azuaga y Roberto Cuyuri Irala fue presentada por el fiscal Edgar Torales Gamarra, de la Fiscalía Zonal de Yguazú, por el hecho punible de robo agravado. Los citados estarían involucrados en un millonario robo contra un empleado de una cooperativa.

Según la investigación, el robo ocurrió el 12 de diciembre de 2025, alrededor de las 12:30. Los presuntos autores interceptaron a un empleado de la Cooperativa Ayacapé Ltda., quien transportaba la suma de G. 105.000.000, que había retirado del Banco Nacional de Fomento, sucursal Juan León Mallorquín. El ataque se produjo sobre la ruta PY N.º 02, en el barrio Paz del Chaco, de Juan León Mallorquín.

Allí, entre tres y cuatro encapuchados y armados, a bordo de un automóvil Toyota Allion, blanco, realizaron disparos intimidatorios y obligaron a la víctima a detener el vehículo. Ante el riesgo para su integridad física, el empleado de la cooperativa entregó la suma de dinero. Posteriormente, los presuntos autores incineraron el vehículo en la ciudad de Juan Emilio O’Leary para ocultar evidencias.

Sin embargo, agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná analizaron imágenes de CCTV e identificaron la circulación de un Toyota RAV4 vinculado al hecho. De esa manera, el 13 de diciembre de 2025, uno de los involucrados fue interceptado mientras conducía dicho vehículo y trasladado a la Comisaría 10ª de Juan León Mallorquín, donde declaró haber colaborado en el apoyo logístico posterior al robo, exhibiendo comunicaciones vía WhatsApp con los demás implicados.

Ese mismo día también fue detenido un guardia de seguridad frente al Banco Nacional de Fomento (BNF) de Juan León Mallorquín. Se le incautaron un revólver calibre .38, municiones, un chaleco antibalas y celulares. El aprehendido manifestó haber facilitado información sobre movimientos de dinero para la comisión del robo.

Posteriormente, el tercer sospechoso fue localizado en el barrio Paz del Chaco de Juan León Mallorquín, desplazándose en un automóvil Chevrolet Onix sin chapa, y portando G. 10.000.000, además de documentos y celulares relacionados con el hecho. Los tres imputados y los elementos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva de los procesados y un plazo de cuatro meses para presentar el requerimiento conclusivo, considerando la gravedad del hecho, el perjuicio patrimonial y la alta expectativa de pena carcelaria.