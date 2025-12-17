Video: así asaltan una despensa dentro de una comunidad indígena de Mbaracayú

Conforme al registro del circuito cerrado, el robo ocurrió anoche, alrededor de las 20:40, en el barrio Huguai, en la localidad de Gleba 10, a unos 7 kilómetros del cruce que une Itakyry con la ciudad de Mbaracayú.

En las imágenes se observa cómo a los dos sujetos llegaron a la despensa, encañonaron a la víctima y obligarla a abrir la ventanilla. A punta de arma de grueso calibre, la víctima se vio obligada a entregar la caja con el dinero. En total, los asaltantes se llevaron G. 800.000 en distintas denominaciones.

Esta mañana, un grupo de agentes policiales de la Comisaría N° 14 de Mbaracayú, a cargo del comisario Bernardo Melgarejo, ingresó a la comunidad indígena y tomó la denuncia de las víctimas. Estas relataron que los delincuentes llegaron en una motocicleta tipo GTR, color azul, sin chapa, y que ambos tenían pasamontañas. Además, indicaron que uno de ellos portaba una escopeta calibre 12 y proveyeron las imágenes del circuito cerrado, que servirán para la investigación.

La Dirección de Policía de Alto Paraná lanzó ayer el operativo Año Pahá, que consiste en la intensificación de la presencia policial en las calles. En el mismo día se reportaron dos asaltos.