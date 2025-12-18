Ola de inseguridad en Alto Paraná: intento de asalto deja tres heridos en Itakyry

Según el reporte de la Comisaría 12ª, el ataque ocurrió cuando Tito Ramón Cantero Martínez (50), chofer, y Milton Matías Ortiz Benítez (22), acompañante, funcionarios de la empresa Marvi S.A., se desplazaban en un camión furgón JMC blanco, matrícula AAFC 572 Py, desde la colonia Margarita con destino a Itakyry.

En el trayecto, fueron interceptados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra sin chapa. Uno de los sospechosos portaba una escopeta calibre 12 y el otro un revólver.

Los atacantes efectuaron disparos contra el vehículo e intentaron reducir a los ocupantes. Al oponer resistencia, se produjo un forcejeo que terminó con conductor herido en el brazo izquierdo y su acompañante fue alcanzado por un proyectil en la pierna derecha.

Durante la balacera, un tercero que pasaba por el lugar en su camioneta Rexton también resultó herido. Se trata de Tomás Raúl Laviosa Valdez (47), quien circulaba a bordo de una camioneta Rexton negra, con chapa KAK 187.

Al encontrar resistencia, los asaltantes huyeron del lugar sin llevarse ningún objeto de valor. Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas en una patrullera hasta el Centro de Salud de Itakyry.

Ola de inseguridad

Este nuevo ataque se suma a la creciente ola de inseguridad que azota al departamento de Alto Paraná. En los últimos días se registraron varios millonarios ataques en la zona, pese a que está en curso el operativo “Año Paha”.