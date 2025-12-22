Así fue el asalto tipo comando en una vivienda de Ciudad del Este

El atraco ocurrió en la noche del martes en una vivienda ubicada en el kilómetro 9, lado Monday, de Ciudad del Este. De acuerdo con el reporte policial, en el lugar se estaban reunidos por una cena de fin de año 13 a 15 personas, familiares del propietario de la casa, Fernando José Sala Lemos (32).

Según el relato de las víctimas, los delincuentes, todos encapuchados y fuertemente armados, llegaron al sitio a bordo de una camioneta de la marca Renault. Tras ingresar a la vivienda, dieron la voz de asalto a punta de armas largas y redujeron a los presentes.

Los malvivientes se alzaron con aproximadamente 1.000 reales, una notebook marca HP, perfumes de uso personal, un speaker JBL, una cartera con varios documentos de identidad brasileños pertenecientes a familiares que se encontraban de visita, y un teléfono celular Samsung modelo A13.

Tras la denuncia realizada al sistema de emergencias 911, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y convocaron a personal del Departamento de Investigaciones del Alto Paraná, quienes procedieron al análisis de imágenes de cámaras de circuito cerrado instaladas en la zona.

Serían los mismos que intentaron asaltar a cambista

De acuerdo con los datos, los autores del asalto serían los mismos que, el pasado sábado al mediodía, intentaron asaltar a un cambista identificado como César Ramón Espínola Barreto (27), en un camino vecinal del barrio Virgen de Fátima de Ciudad del Este.

Esa aquella ocasión, la víctima fue interceptada por los delincuentes, pero logró realizar una maniobra evasiva y escapar. Los asaltantes se movilizaban en el mismo tipo de vehículo utilizado en el asalto ocurrido anoche, según las imágenes de circuitos cerrados.